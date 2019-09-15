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بريطانيا تقدم تمويلا بقيمة 13 مليون إسترليني لدعم مصر من خلال البنك الدولى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:42 م
بريطانيا تقدم تمويلا بقيمة 13 مليون إسترليني لدعم مصر من خلال البنك الدولى جيفرى ادامز
كتبت رباب فتحى

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أعلنت المملكة المتحدة عن تقديمها تمويلًا لمصر بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني من خلال البنك الدولي، وهو ما يعد توسعًا وتمديدًا لمدة أربعة سنوات لبرنامج المساعدة الفنية البالغ قيمته 15 مليون جنيه إسترليني، بحسب بيان من السفارة البريطانية مساء اليوم.

 ومن خلال التعاون القوي مع الوزارات المصرية، سيدعم هذا البرنامج استقرار الاقتصاد الكلي، وسيعزز من الفرص الاقتصادية وسيشجع الاستثمار في مصر، فضلًا عن أن البرنامج يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

 وعلق وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ووزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة الدكتور أندرو موريسون قائلًا: "مصر دولة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة، ويسرني أن أعلن عن تمديد برنامجنا الممتاز مع البنك الدولي. وفي ظل الشراكة التجارية طويلة الأمد بين البلدين، فإن هذا التمديد يعكس التزامنا في دعم مصر من خلال تطبيق الإصلاحات الناجحة وبناء اقتصاد قوي".

 ومن جهته، صرح  جيفري آدامز سفير بريطانيا في مصر: "تعاوننا مع مصر في ازدياد مستمر، وسيجدد هذا البرنامج تعهدنا بالاستثمار في مستقبل مصر لدعم أولويات التنمية" .

 

 

 
 
 
 

 


بريطانيا

مصر

السفير البريطاني بالقاهرة

جيفري ادامز

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