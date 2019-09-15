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بدء التصويت فى الإنتخابات الرئاسية بتونس

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:16 ص
بدء التصويت فى الإنتخابات الرئاسية بتونس الانتخابات التونسيه
تونس (أ ش أ)

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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين صباح اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم فى ثانى انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد الثورة.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى هذه الانتخابات 7 ملايين و88 ألف ناخب لاختيار 26 مرشحا، من أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزب (تحيا تونس)، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقى، وعبد الفتاح مورو رئيس مجلس النواب بالإنابة، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدى، ورئيس الحكومة الأسبق مهدى جمعة.

وينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية نشر حوالى 70 ألفا من عناصر الأمن الوطنى فى مختلف أرجاء البلاد، لتأمين الانتخابات الرئاسية المبكرة، وتأمين عمليات الاقتراع والفرز والشخصيات والضيوف والملاحظين وكافة المرشحين، إلى جانب ضمان الأمن العام.

 


تونس

انتخابات تونس

انتخابات الرئاسه التونسيه

الانتخابات الرئاسيه فى تونس

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