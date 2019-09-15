بالأسماء.. حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية بمركز طنطا بالغربية

اعتمد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، حركة التنقلات التي أجراها اللواء شاكر يونس رئيس مدينة طنطا، بين رؤساء الوحدات المحلية بنطاق مركز طنطا.

وجاء فى الحركة تكليف كل من أحمد بصلة بمهام نائب رئيس مركز ومدينة طنطا، وأحمد فتحى سكرتيرا عاما لمركز ومدينة طنطا، وتعيين عمر شبانه رئيسا للوحدة المحلية لقرية سبرباى، والسيد فتح الله رئيسا للوحدة المحلية لقرية صناديد، ومحمد أبو دوابه رئيسا للوحدة المحلية لقرية فيشا سليم.

كما تم تكليف أحمد حجازى بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية برما، وعزت عوض رئيسا للوحدة المحلية لقرية نواج، وأحمد الجوهرى رئيسا للوحدة المحلية لقرية شونى، وعلاء النمر رئيسا للوحدة المحلية لقرية الرجديه، ونور الذهبى رئيسا للوحدة المحلية لقرية شوبر .

كما تضمن القرار تعيين السيد حمدى رئيسا للوحدة المحلية لقرية محله مرحوم، وعمرو سامى رئيسا للوحدة المحلية لقرية اخناواى، وعمر حلاوه رئيسا للوحدة المحلية لقرية دفره ، وسمير الحنفي رئيسا للوحدة المحلية لقرية محله منوف.