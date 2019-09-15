بابا الفاتيكان يركز على "حماية الحياة" فى زيارته لآسيا نوفمبر المقبل

كتبت فاطمة شوقى

أعلن الكرسى الرسولى أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، سيقوم فى الفترة من 19 ـ 26 من شهر نوفمبر المقبل، بزيارة رسولية إلى دولتين آسيويتين، هما مملكة تايلاند واليابان تلبية لدعوة السلطات والأساقفة المحليين.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فإن البابا فرنسيس سيكون بهذا، الحبر الأعظم الثانى الذى يزور تايلاند واليابان بعد البابا يوحنا بولس الثانى".

وأشارت الإذاعة إلى أن الدولتين الآسيويتين الإمبراطورية اليابانية والمملكة التايلندية، ينتظران قداسة البابا فرنسيس، وستستقبلانه بعد شهر تقريبًا، وسيزور البابا مملكة التايلاند من 20-23 نوفمبر، لينتقل بعدها الى الإمبراطورية اليابانية لزيارة طوكيو وناجازاكى وهيروشيما من 23-26 من نوفمبر، على أن يتم الإعلان عن برنامج الزيارة الكامل فى الأيام المقبلة.

وذكرت الإذاعة أن شعار المرحلة الأولى من الزيارة الرسولية، سيكون: "تلاميذ المسيح، تلاميذ مرسلون"، مع التذكير بعيد مهم، ففى عام 2019 تصادف ذكرى الـ350 عاما على تأسيس النيابة الرسولية فى سيام والتى تأسست عام 1669.

وكتب البابا فرنسيس فى رسالته فى تلك المناسبة: "لقد اجتمعتم فى آسيا، قارة واسعة ومتعدة الأشكال، يطبعها التنوع الدينى واللغوى والثقافى، بهدف إعادة التأكيد على مسؤوليتنا المشتركة من أجل الوحدة وسلامة الإيمان الكاثوليكى، وكذلك أيضاً لاكتشاف طرق وأساليب جديدة للشهادة الإنجيل وسط تحديات العالم المعاصر".

أما موضوع الزيارة إلى اليابان فيركز على حماية الحياة والخليقة: "حماية كل حياة" مع حرف الـ T على شكل صليب، هو أيضًا الشعار الذى تم اختياره للزيارة، وهو مستوحى من "الصلاة المسيحية مع الخليقة" التى تختتم الرسالة العامة للبابا فرنسيس "كن مسبحاً" حول العناية بالبيت المشترك.

ويحث هذا الشعار على احترام ليس فقط كرامة كل شخص وإنما على احترام البيئة أيضًا ولاسيما فى بلد كاليابان يبقى فيه التهديد النووى مشكلة دائمة. ثلاث شعلات بثلاثة ألوان مختلفة تميز الشعار: شعلة حمراء للتذكير بشهداء الكنيسة فى اليابان وشعلة زرقاء تمثل الطوباوية مريم العذراء التى تعانق البشرية بأسرها كأولادها وشعلة خضراء تذكر بطبيعة اليابان وبرسالة إعلان انجيل الرجاء، بالإضافة إلى دائرة حمراء كشمس تغمر كل حياة وكرمز للمحبة، مع رسم للبابا فرنسيس وهو يبارك.