سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بابا الفاتيكان يتبرع بـ200 ألف يورو لإعادة إعمار مدرسة دينية فى هايتى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:00 م
بابا الفاتيكان يتبرع بـ200 ألف يورو لإعادة إعمار مدرسة دينية فى هايتى بابا الفاتيكان
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مجلة  "ريبيستا اجليسيا" الإسبانية إن  بابا الفاتيكان ، البابا فرانسيس تبرع بـ 200 ألف يورور لإعادة إعمار مدرسة دينية وحضانة أطفال فى هايتى فى أمريكا الشمالية التى دمرها زلزال عام 2010.

أوضحت المجلة ، التبرع جاء من قيمة إجمالية لبيع سيارة لامبورجينى فى مزاد خيرى للسيارات "هوركان لامبورجينى"  بلغت 900 الف يورو، كانت أهدتها له الشركة فى 15 نوفمبر عام 2017.

ووفقا للمتحدث باسم الفاتيكان ماتيو برونى ، فإن البابا فرانيسيس تلقى شيكا بحوال 900الف يورو ، وتم تخصيص 200 الف يورو لإعادة بناء المدرسة الاعدادية ومدرسة اطفال فى هايتى ، أما  المبلغ المتبقى وزعه أيضا البابا فرانسيس ، حيث خصص 300 ألف يورو لمساعدة النساء ضحايا الاتجار وتهريب البشر والبغاء القسرى، و200 الف يورو لإعادة إعمال سهل نينوى فى شمال العراق ، و10 الاف يورو لمؤسستين إيطاليتين للخدمات الطبية، هما جمعية جيكام Gicam وجمعية أصدقاء أفريقيا الوسطى Amici per il Centrafrica .

 

 


بابا الفاتيكان

الفاتيكان

هايتى

بناء مدرسة

مزاد

لامبورجينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إجراء حقن مجهرى لتحديد نوع الجنين

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إجراء حقن مجهرى لتحديد نوع الجنين

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة