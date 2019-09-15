بابا الفاتيكان يتبرع بـ200 ألف يورو لإعادة إعمار مدرسة دينية فى هايتى

قالت مجلة "ريبيستا اجليسيا" الإسبانية إن بابا الفاتيكان ، البابا فرانسيس تبرع بـ 200 ألف يورور لإعادة إعمار مدرسة دينية وحضانة أطفال فى هايتى فى أمريكا الشمالية التى دمرها زلزال عام 2010.

أوضحت المجلة ، التبرع جاء من قيمة إجمالية لبيع سيارة لامبورجينى فى مزاد خيرى للسيارات "هوركان لامبورجينى" بلغت 900 الف يورو، كانت أهدتها له الشركة فى 15 نوفمبر عام 2017.

ووفقا للمتحدث باسم الفاتيكان ماتيو برونى ، فإن البابا فرانيسيس تلقى شيكا بحوال 900الف يورو ، وتم تخصيص 200 الف يورو لإعادة بناء المدرسة الاعدادية ومدرسة اطفال فى هايتى ، أما المبلغ المتبقى وزعه أيضا البابا فرانسيس ، حيث خصص 300 ألف يورو لمساعدة النساء ضحايا الاتجار وتهريب البشر والبغاء القسرى، و200 الف يورو لإعادة إعمال سهل نينوى فى شمال العراق ، و10 الاف يورو لمؤسستين إيطاليتين للخدمات الطبية، هما جمعية جيكام Gicam وجمعية أصدقاء أفريقيا الوسطى Amici per il Centrafrica .