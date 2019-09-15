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انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى عين شمس

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:05 م
انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى عين شمس حريق شقة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عين شمس، برئاسة شريف عيسوى، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى شقة اليوم الأحد، وذلك لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، لكشف وجود شبهة جنائية من عدمة. 
 
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم عين شمس، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
 
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة عين شمس، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.
 

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