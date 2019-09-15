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امرأة تكتشف أنها حامل فى سن الــ47 وتلد طفلاً رغم انقطاع الطمث

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:30 م
امرأة تكتشف أنها حامل فى سن الــ47 وتلد طفلاً رغم انقطاع الطمث اكتشفت انها حامل فى سن ال 47
كتبت أمل علام

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كشف موقع" Prevention "، أن مونيكا تومسون، 46 سنة، اكتشفت أنها حامل وهى لا تدرى، حيث ذهبت إلى الرعاية العاجلة، بعد أن بدأت تشعر بأنها مريضة، حيث اعتقدت أنها مريضة بالإنفلونزا، إذ اشتبه أطبائها في الحمل، لكنها قالت "أنا أكبر من أن أنجب أطفالًا"، وخاصة أنها كانت تعانى من انقطاع الطمث.

الحمل فى سن الاربعين
الحمل فى سن الاربعين

ووصلت طومسون لشهرها الـسابع والنصف، وأنجبت ابنها بقسم الطوارئ، بعد 24 ساعة فقط من زيارتها الأولي للطبيب.

وقال الموقع، أنه عندما تكون المرأة في منتصف الأربعينيات من العمر، وتبدأ في تجربة أعراض غير اعتيادية، فإن احتمال الحمل ربما يكون آخر ما يدور في ذهنك، لكن مونيكا تومسون تلقت أنباء من طبيبها، بعد أن أصيبت بتشنجات في المعدة وغثيان، وكانت فى الشهر السابع والنصف الشهر من الحمل.

تكتشف انها حامل فى ال 7 شهور ونصف
تكتشف انها حامل فى ال 7 شهور ونصف

وقالت طومسون، وهي من لاس فيجاس، أنها اعتقدت أولاً أنها قد تكون مصابة بالإنفلونزا.

امراة تكتشف انها حامل فى سن ال 47
امراة تكتشف انها حامل فى سن ال 47

في اليوم التالي، تم نقل تومسون إلى المستشفى عندما شعرت بالولادة، حيث ولدت إبنها "جايدن" بقسم الطوارئ، وتم وضعه الحضانة، بعدها ذهب الى المنزل ويبلغ "جايدن" الآن 11 شهرًا.

امراة 47 عاما تكتشف انها حامل
امراة 47 عاما تكتشف انها حامل

لكن ما مدى شيوع الحمل بطريق الخطأ في منتصف الأربعينات من العمر؟

وتقول كريستين جريفز، الطبيبة المعتمدة في مجلس إدارة مستشفى ويني بالمر للنساء والرضع، أنه حتى إذا حملت النساء في منتصف الأربعينات من العمر ، فإنهن يتعرضن لخطر كبير من الإجهاض، لأنه ليس من الشائع الحمل في هذا السن.

 


الحمل

الحمل فى سن الاربعين

الحمل عند سن ال 47

المراة الحامل

ظروف الحمل فى الاربعين

ولادة طفل فى سن الاربعين

امراة تحمل فى سن الاربعين

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