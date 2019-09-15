"النيابة" تطلب التحريات وتستدعى الشهود لمحاسبة 4 لصوص بمدينة بدر

كتب أحمد حسنى

طلبت نيابة الشروق وبدر، تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة فى القبض على 4 متهمين بسرقة 6 منازل بمدينة بدر، كما أمرت النيابة باستدعاء الشهود بالوقائع المذكورة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطاراً مفاده أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة بدر، بمنطقة الحى الثانى ـ دائرة القسم، تمكن من ضبط كل من "ع.ب"، عاطل، و"أ.أ" عاطل، و"ب.خ" عاطل، و"أ.ع" عاطل، وبحوزتهم 1000 جنيه، 2 ساعة يد، هاتف محمول "مجهولى المصدر"، بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل مسكن "البدرى.ح" مقاول بأسلوب "التسلق".

وباستدعائه تعرف علي المضبوطات، واتهمهم بالسرقة وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة، اعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات بمسكن المتهم الثانى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضافوا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.