النقل: رفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة وتحديث نظم الإشارات إلكترونيا

تابعت وزارة النقل، معدلات تنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة - الإسكندرية حيث تابعت الوزارة أبراج دمنهور وأبوحمص وكفر الزيات بالإضافة إلى متابعة معدلات التنفيذ، فى عدد من المحطات التى يتم تطويرها، فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التى تنفذها وزارة النقل لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

بدأت الجولة بتفقد محطة مصر للسكك الحديدية، بالساحة الخارجية وأكشاك التذاكر وأرصفة المحطة للوجهين البحرى والقبلى تم خلالها الاطمئنان على عمل أجهزة الإكس راى وسهولة حصول الركاب على التذاكر.

ووجهت الوزارة بتقديم خدمات مميزة للركاب والحفاظ على الشكل الجمالى للمحطة بما يليق بسكك حديد مصر كواحدة من أعرق منظومات السكك الحديدية في العالم.

والتقت الوزارة أحد سائقي القطارات بالمحطة، وسوف يتم تنظيم دورات تدريبية للسائقين تختص بالتعامل مع الجرارات الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة وكذلك دورات خاصة بكيفية التعامل مع منظومة الإشارات الكهربائية الجديده والتي يتم تنفيذها على عدد كبير من خطوط شبكة السكك الحديدية

ثم استقل مسئولو وزارة النقل قطار رقم 901 متجها إلى محطة دمنهور حيث اطمئنوا على نظافة القطار وتقديم خدمات جيدة والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول أهمية مشروعات التطوير التي تنفذها الوزارة في كافة عناصر منظومة السكك الحديدية والتعاقدات الضخمة التي تم التعاقد عليها سواء خاصة بالعربات او الجرارات وتأثيرها الإيجابي على مستوى الخدمة المقدمة وأشاد الركاب بمستوى محطة مصر وبنظافة القطارات والتحسن الكبير في مواعيد قيام القطارات وبدفع هيئة السكك الحديدية لعدد من القطارات التى تم تطويرها وتحسينها مؤخرا فى عدد من الخطوط مما كان له انعكاسا إيجابيا على تحسن مستوى الخدمة فى تلك الخطوط.

وقال وزيارة النقل إن مشروع تطوير نظم الإشارات فى خط القاهرة الإسكندرية يبلغ طوله 208 كم ويشمل 19 برج رئيسي يتكون كل برج من عدد من الأنظمة ( نظم الإشارات - نظم الاتصالات - نظم القوي الكهربية - الاعمال المدنية) و عدد 14 برج ثانوي لافتا الى أن الوزارة تقوم حاليا بعمل تطوير وتحديث نظم الإشارات على عدد من الخطوط مثل خط القاهرة / الاسكندرية ، وخط بنها / بور سعيد / ووصلة الزقازيق أبو كبير بالاضافة الى خط بني سويف اسيوط واسيوط نجع حمادي ونجع حمادي الاقصر وجاري التفاوض مع عدد من المؤسسات الدولية للتعاون الاستثماري فيما يخص كهربة اشارات الجيزة بني /سويف وكذلك كهربة اشارات الاقصر /اسوان ، موضحة أن تحديث نظم الاشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث بتصميم يسمح بزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.