سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:27 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المصرية للاتصالات تعقد مؤتمرًا صحفيًا الإثنين المقبل

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:00 ص
المصرية للاتصالات تعقد مؤتمرًا صحفيًا الإثنين المقبل المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات
كتبت: هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات we، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الإثنين، وذلك بعد أيام من توقيع الشركة اتفاقية لإنشاء شبكات الاتصالات وشبكات الخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن العديد من الملفات المهمة حيث تقود الشركة الحكومية عمليات التحول الرقمى بالدولة.

ويأتى المؤتمر الصحفى وسط العديد من الملفات المهمة للشركة أبرزها دورها فى عمليات التحول الرقمى فى بورسعيد، وخطة توصيل كابلات "الفايبر" وسرعات الإنترنت الجديدة وما يتعلق بتغيير الراوتر للعملاء، واعتماد we على شبكة اتصالات مصر فى تقديم خدمات المحمول ونتائج تقرير جودة الخدمة الأخير بالإضافة إلى قوائم انتظار التليفون الأرضى وتعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة فودافون التى تمتلك الشركة 45% من أسهمها.

كان "اليوم السابع" قد انفرد بتعيين المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات للشبكات وبنية الاتصالات والمهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعى ليكونوا ممثلين عن المصرية للاتصالات فى مجلس إدارة شركة فودافون مصر.

 


المصرية للاتصالات

عادل حامد

العاصمة الادارية

شبكة وى

شبكة We

الانترنت

الراوتر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"المصرية للاتصالات" المستفيد الأول من شطب جلوبال بالبورصة.. اعرف السبب

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:00 ص

المصرية للاتصالات تنفى تسببها فى انقطاع خدمات أورانج

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 08:41 م

فاتورة التليفون الارضى .. المصرية للاتصالات تمنح مهلة السداد لمنتصف سبتمبر

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:38 ص

المصرية للاتصالات: خفض أسعار الفائدة يؤثر إيجابيا على أرباح الشركة

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:16 م

المصرية للاتصالات تتيح الحصول على الراوتر فائق السرعة مقابل 5 جنيهات شهريا

السبت، 24 أغسطس 2019 01:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
16 اختصاصًا تنفيذيًا لهيئة الدواء.. أبزرها معالجة الأوضاع الطارئة

16 اختصاصًا تنفيذيًا لهيئة الدواء.. أبزرها معالجة الأوضاع الطارئة

إعفاء ذوى الإعاقة من الضرائب والرسوم والمصروفات.. تعرف على التفاصيل

إعفاء ذوى الإعاقة من الضرائب والرسوم والمصروفات.. تعرف على التفاصيل

غدًا.. بدء تعديل رغبات طلاب جامعة الأزهر طبقًا للحد الأدنى

غدًا.. بدء تعديل رغبات طلاب جامعة الأزهر طبقًا للحد الأدنى

3 محاور رئيسية تطرق إليها مؤتمر الشباب الثامن.. تعرف عليها

3 محاور رئيسية تطرق إليها مؤتمر الشباب الثامن.. تعرف عليها

للطلاب الجدد.. تعرف على 7 أوراق مطلوبة للتقديم بالجامعات

للطلاب الجدد.. تعرف على 7 أوراق مطلوبة للتقديم بالجامعات

شاهد.. أعمال الحفائر واستخراج صف من "الكباش" قرب مدخل معابد الكرنك

شاهد.. أعمال الحفائر واستخراج صف من "الكباش" قرب مدخل معابد الكرنك

قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.. اعرف التفاصيل

قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.. اعرف التفاصيل

قبل انطلاقها بساعات..طرق النهضة الإخوانية غير المشروعة بانتخابات رئاسة تونس

قبل انطلاقها بساعات..طرق النهضة الإخوانية غير المشروعة بانتخابات رئاسة تونس

تعرف على المستندات المطلوبة للتقرير الفنى للمبانى المخالفة المراد التصالح عليها

تعرف على المستندات المطلوبة للتقرير الفنى للمبانى المخالفة المراد التصالح عليها

اليوم.. بدء مقابلات المعلمين المقبولين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

اليوم.. بدء مقابلات المعلمين المقبولين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

الأكاذيب أخطر حروب الجيل الرابع.. كيف رد مؤتمر الشباب على الأكاذيب والشائعات؟

الأكاذيب أخطر حروب الجيل الرابع.. كيف رد مؤتمر الشباب على الأكاذيب والشائعات؟

انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة