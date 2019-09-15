القومى للمرأة: التمكين الاقتصادى والقيادة أهم محاور عمل المجلس الفترة المقبلة

نظم المجلس القومى للمرأة، اليوم الأحد، اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، وحضور عضوات وأعضاء المجلس ،لعرض ومناقشة خطة عمله خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، فى بيان للمجلس، أن التمكين الاقتصادى والقيادة هى أهم محاور عمل المجلس الفترة القادمة، واستعرضت خطة المجلس فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وعبرت رئيسة المجلس عن سعادتها بأخر اصدارات المجلس وهو "الدليل التدريبى حول إدماج منظور النوع الاجتماعى فى جميع القطاعات"، مؤكدة أنه يعد أول دليل تدريبى عن النوع الاجتماعى فى الدول العربية.

كما تضمن الاجتماع عرض تقرير حول المبادرات والبرامج التى قام مركز تنمية مهارات المرأة بتنفيذها خلال العام الجارى.