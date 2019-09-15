القبض على متهمين من تشكيل عصابى تخصصا فى سرقة المقابر بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة من إلقاء القبض على اثنين من أفراد تشكيل عصابي متخصص فى السرقة.

وقد تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بتعدد الشكاوي من بعض حالات السرقة المقابر بمدينة المنصورة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط القسم، وتم ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص في إرتكاب جرائم سرقات للبوابات الحديدية و الكابلات الكهربائية، وغيرها بمقابر العيسوى.

وتزايدت الفترة الأخيرة عدد بلاغات الأهالى لرئاسة حى غرب المنصورة ، تفيد بقيام مجهولين بسرقةمحتويات المقابر الخاص بهم ، الأمر الذى استدعى المحاسب احمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ، بتنفيذ حملة بالساعات الاولى اليوم لضبط الخارجين عن القانون ومن اتخذوا من مقابر العيسوي وكرًا لهم.

وشارك رئيس حى غرب المنصورة ،مع العميد حسام الجداوي مأمور قسم أول المنصورة والمقدم حمدي الطنبولي، رئيس مباحث القسم وقوة مرافقة .

وقد توصلت جهودالحملة إلى أن وراء ارتكاب تلك الجرائم، تشكيل مكون من 4 أشخاص، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيا تخصص في إرتكاب جرائم (سرقات المقابر )، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين، فيما لاذ الآخرين بالفرار ، وتكثف الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية جهودها لإلقاء القبض على الهاربين من خلال تمشيط المنطقة لضبطهم.

فيما أفاد رئيس حي غرب المنصورة السيد المحاسب أحمد عبد السميع على استمرار الحملات بنطاق الحي لإعادة الانضباط وفرض السيطرة الأمنية من أجل الاستقرار، مشددًا على التعامل بكل حسم مع كل من تسول نفسه الإضرار بالأمن العام أو إرهاب المواطنين.