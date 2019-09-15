العراق: ضبط 3 أوكار تحتوى على صواريخ وعبوات ناسفة بديالى

أ ش أ

ضبطت القوات الأمنية العراقية، 3 أوكار تحتوى على صواريخ وعبوات ناسفة فى محافظة ديالى.

وذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقى، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، اليوم الأحد، أن قوة من قيادة عمليات ديالى نفذت عملية أمنية فى قريتى سنسل وشيروين شمالى قضاء المقدادية، أسفرت عن العثور على وكر عتاد فى منطقة الدواليب -الواقعة شمالى شرق ديالى - يحتوى على حزامين ناسفين جاهزين للتفجير وعبوات ناسفة، موضحا أنه تم تفجير المضبوطات من قبل قوات المعالجة.

وأضاف البيان، أنه تم العثور على وكر يحتوى 7 صواريخ قاذفة "أر بي جى7" وزورق كان يستخدم من قبل عناصر إرهابية للتنقل على ضفتى نهر ديالى.

وأشار إلى أنه تم العثور على وكر بمنطقة "العظيم" يحتوى مدفعين اثنين و3 قنابل هاون، وصاروخ، لافتا إلى أنه تم اصطحاب المواد من قبل قوة تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية.