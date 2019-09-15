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السعودية: 130.8 ألف أسرة استفادت من الإسكان هذا العام

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:00 م
السعودية: 130.8 ألف أسرة استفادت من الإسكان هذا العام 130.8 ألف أسرة استفادت من الإسكان هذا العام فى السعودية
وكالات

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كشف برنامج "سكنى" التابع لوزارة الإسكان السعودية، أن أعداد الأسر التى استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية التى قدمها منذ بداية العام الجارى وحتى شهر أغسطس بلغ 130.842 أسرة، منها 51.844 أسرة سكنت منازلها، موضحاً أنه وخلال شهر أغسطس وحده استفادت 21.705 أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، كما تمكنت نحو 5656 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية.

ووفقا لما نشره موقع العربية الإخبارى، أوضح البرنامج فى بيان صحافى صدر عنه، اليوم الأحد، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التى تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام وحتى "أغسطس" بلغ 20.818 وحدة سكنية، فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضى مجانية بلغ مجموعها 30.312 قطعة أرض، كما بلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقارى المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة فى الفترة نفسها من العام الجارى 51.990 مستفيدا، إضافة إلى 27.722 مستفيدا من القرض العقارى المدعوم لخيار البناء الذاتى.

وأعلن البرنامج عن أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa/ أو زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج، والتى تتيح كذلك جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة التى تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم،على استمرار البرنامج فى تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات أسهل وخيارات أكثر وخدمات أفضل، مشدداً على أن "سكنى" يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشياً مع برنامج الإسكان - أحد برنامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكنى إلى 70% بحلول عام 2030.

 


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