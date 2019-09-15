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الزراعة: تحصين 120 ألف رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات خلال 4 أيام

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:00 ص
الزراعة: تحصين 120 ألف رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات خلال 4 أيام تحصين الأغنام - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشان تحصين الأغنام والماعز ضد مرض المجترات الصغير، بلغت إجمالى التحصينات ما يقرب من 120 ألف رأس، منذ بدء انطلاق الحملة القومية للتحصين، التى بدأت السبت الماضى، بجميع محافظات الجمهورية، حفاظا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

أكد الدكتور خالد مرسى، مدير الإدارة المركزية للطب الوقائى. بالهيئة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على استمرار الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات، بجميع قرى المحافظات، موضحا أن الحملة ستستمر من 30 إلى 45 يوما حسب انجاز المستهدف للقضاء على المرض والذى يشبه طاعون الأبقار الذى تم القضاء عليه فى وقت سابق، مشير إلى أن الخدمات البيطرية. اتخذت جميع الإجراءات التنفيذية للنجاح الحملة، بالتنسيق مع المحافظين، ومديريات الطب البيطرى، وتوفير اللقاحات.

 فيما أكد تقرير الهيئة، أن مرض طاعون المجترات الصغيرة يصيب الأغنام والماعز، هو مرض فيروسى، وتكون نسب الإصابة به أعلى فى الماعز أكثر من الأغنام وفى الأعمار الصغيرة أكثر من الكبيرة، وتبدأ الأعراض المرضية بظهور التهابات شديدة فى الفم يصحبها رائحة كريهة والتهابات بالعيون ودموع ووجود إفرازات من الأنف وتكون قشور على الأنف ووجود التهابات بالأمعاء، مما يؤدى إلى حدوث إسهال ذو رائحة كريهة، ونفوق سريع لعدد كبير من الحالات المريضة.

وأوضح تقرير الهيئة، أن التعامل الصحى مع القطعان المصابة هى أن يتم عزل الحالات المصابة بعيدا، ويتم علاجها بالمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب المناسبة والفيتامينات، وتحصين باقى القطيع بلقاح طاعون المجترات الصغيرة ورافعات المناعة، مع ضرورة تحصين القطيع سنويا بهذا اللقاح للوقاية من المرض، الذى يسبب نفوق بنسب عالية إذا لم يتم تشخيصه فى المراحل الأولى، مضيفا أن إهماله يسبب انخفاض الإنتاجية وانخفاض اقتصاديات تربية الأغنام والماعز.


تحصين الأغنام

الطب الوقائى

المجترات الصغير

الخدمات البيطرية

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