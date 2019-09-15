الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

وكالات الأنباء

أدلى الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر، صباح اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت صحيفة الشروق التونسية.

وكانت قد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين، للإدلاء بأصواتهم فى ثانى انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد الثورة.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى هذه الانتخابات 7 ملايين و88 ألف ناخب لاختيار 26 مرشحا، من أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزب (تحيا تونس)، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقى، وعبد الفتاح مورو رئيس مجلس النواب بالإنابة، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدى، ورئيس الحكومة الأسبق مهدى جمعة.