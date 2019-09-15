الحزب الشيوعى الصينى يعدل لوائحه وقوانينه الداخلية

وكالات

أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، مجموعة من اللوائح المنقحة، والتي تم صياغتها حديثا حول قوانين الحزب ووثائق معياريه.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن هذه اللوائح ، تضم النسخ المنقحة للوائح حول صياغة قوانين الحزب، ولائحة حول تسجيل قوانين الحزب وفحصها والوثائق المعيارية، وأيضا قانون تم صياغته حديثا، حول المحاسبة بشأن تطبيق قوانين الحزب.

وأصدرت أيضا منشورا اليوم (الأحد)، حول تطبيق اللوائح، وطلب من المنظمات التابعة للحزب الشيوعي الصيني بجميع مستوياتها، دعم الدور الأساسي لدستور الحزب.

وحث البيان المنظمات التابعة للحزب على تعزيز حوكمة صارمة على القانون في الحزب والقيام بعمل جيد في وضع قوانين ولوائح الحزب وفقا لواجباتها.