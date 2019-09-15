"التعليم" تغلق اليوم باب التقدم لمدرسة الحلى والمجوهرات بالعبور

كتب محمود طه حسين

تغلق اليوم الأحد، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم لمدرسة التكنولوجيا التطبيقية فى الحلى والمجوهرات بالعبور، بعد انتهاء المدة المحددة لقبول أوراق الطلبة، ومن المقرر أن تبدأ الوزارة فى إجراء المقابلات وامتحان القبول للطلبة خلال الفترة المقبلة.



وتقدم للمدرسة أكثر من 500 طالب وطالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وسيجرى اختيار الأفضل طبقًا لدرجات كل طالب فى امتحان القبول وأيضًا مجموع الشهادة الإعدادية.



وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلى والمجوهرات) تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى بمجال تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولى كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هى نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وإحدى الشركات الخاصة والرائدة فى مجال صناعة الدهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجى الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بها.



وأكمل مجاهد، أن المنهج الدراسى المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية فى مجال التخصص، والتدريب العملى بشركات ومصانع إيجيبت جولد.



وأكد مجاهد، أن المدرسة ستفتح أبوابها لجميع أفراد المجتمع أيضًا، عن طريق توفير دورات تدريبية متخصصة فى صناعة جميع أنواع الحلى والمجوهرات بعد شهرين من افتتاحها.