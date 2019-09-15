الاتحاد الأوروبى يقدم مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات فى السودان

الخرطوم (أ ش أ)

خصص الاتحاد الأوروبى مبلغ 700 ألف يورو، كمساعدات إنسانية عاجلة لتوفير الإغاثة الطارئة لآلاف الأشخاص المتضررين من الفيضانات الأخيرة فى السودان.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبى فى السودان فى بيان لها إنه تم توفير الأموال من خلال أداة الاستجابة لحالات الطوارئ الكبيرة، التابعة للاتحاد، والتى تسهل الإفراج السريع عن التمويل فى الكوارث الطبيعية واسعة النطاق.

وأوضح البيان أنه سيتم توزيع هذه المساعدات عبر المنظمات الدولية، وخصوصا منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، لتقديم المساعدات الإنسانية مثل مياه الشرب النظيفة، والمأوى، والمواد الأساسية الأخرى، لنحو 32 ألف شخص تضرروا من الفيضانات فى دارفور (غرب السودان) وكردفان (إلى الجنوب الغربى من الخرطوم) وشرق السودان.

ونقل عن كريستوس ستيليانيدس مفوض الاتحاد الأوروبى للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات قوله "تسببت الأمطار الغزيرة فى السودان فى أضرار واسعة النطاق لمنازل الناس وسبل عيشهم..معربا عن التضامن والتعاطف مع المواطنين السودانيين فى مواجهة الخسارة المأساوية فى الأرواح".

وأضاف البيان: "كاستجابة فورية للإغاثة، تساعد منظمات الإغاثة التى يدعمها الاتحاد الأوروبى العاملة فى السودان، بالفعل فى توفير المأوى والمواد الأساسية للمتضررين من الفيضانات، وكان رد الفعل السريع هذا ممكنا، بفضل مخزون التأهب الموجود فى حالات الطوارئ".

وتسببت الأمطار الغزيرة فى الأسابيع الماضية فى أضرار واسعة النطاق فى جميع أنحاء السودان، حيث تأثرت 16 ولاية من أصل 18 ولاية، وتوفى عشرات وتضرر مئات الآلاف المواطنين، بعدما دُمرت عشرات آلاف المنازل.