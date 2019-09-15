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الإمارات تؤكد التزامها ودعمها لمبادرات الأمم المتحدة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:30 م
الإمارات تؤكد التزامها ودعمها لمبادرات الأمم المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتى
أبوظبى(أ ش أ)

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أعلنت الإمارات العربية أنها ستواصل جهودها لحث الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة على مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالاستقرار والأمن فى المنطقة .

وأكدت فى بيان صدر اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية والتعاون الدولى فى (أبوظبى) التزامها ودعمها الدائم للمبادرات التى تقودها الأمم المتحدة، ولجدول أعمال الأمم المتحدة" 2030 للتنمية المستدامة"، لبناء عالم أكثر سلاما وتسامحا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية - التى بثت النبأ - أن الإمارات العربية المتحدة حددت الأهداف الرئيسية التى سيركز عليها وفد الدولة إلى اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى "نيويورك" برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى حيث سيلقى كلمة بلاده فى الثامن والعشرين من سبتمبر الجارى .

وأشارت الوكالة إلى أن الوفد الإمارتى سيسلط الضوء - خلال هذا الحدث - على التسامح والحوار بين الأديان .

يذكر أن دولة الإمارات تحتفل خلال العام الجاري" 2019 بـ"عام التسامح"، حيث رحبت بزيارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وزيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس فى شهر فبراير الماضى، والتوقيع على إعلان "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك " التى تؤكد قيم التسامح والسلام بين الأديان.

 


الامارات

الامم المتحده

وزير الخارجيه الاماراتى

جنيف

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