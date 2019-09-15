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الإفتاء تنعى الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث وصاحب حلقات العلم بالجامع الأزهر

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:17 م
الإفتاء تنعى الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث وصاحب حلقات العلم بالجامع الأزهر الدكتور سعد سعد جاويش الحسينى
كتب على عبد الرحمن

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نعت دار الإفتاء المصرية الدكتور سعد سعد جاويش الحسينى، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف وصاحب حلقات العلم الشهيرة بالجامع الأزهر وغيره من دور العلم، الذى وافته المنية اليوم الأحد.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"بمزيد من الرضا بقضاء الله وحسن التسليم لقدره، تنعى دار الإفتاء المصرية فضيلة الأستاذ الدكتور سعد سعد جاويش الحسيني أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف وصاحب حلقات العلم الشهيرة بالجامع الأزهر وغيره من دور العلم، الذى وافته المنية اليوم الأحد السادس عشر من شهر الله المحرم 1441 هجرية الموافق للخامس عشر من شهر سبتمبر 2019 ميلادية، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه وزملاءه وطلابه وكل محبيه الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".


الدكتور سعد سعد جاويش الحسينى

حلقات العلم

الازهر

دار الافتاء

الافتاء

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