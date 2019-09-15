استكمال أعمال رفع المخلفات من أحياء مدينة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، استكماله أعمال رقع القمامة من شوارع المدينة .

واوضح البيان انه تم الدفع بالمعدات الثقيلة إلى شارع 25 يناير وشارع الخزان ومشروع ابني بيتك والجولف وشارع المدارس تحت إشراف مدير تحسين البيئة ايمن العزازي، واشرف سلمي رئيس الحى.

كما تم تطهير الساحة الرياضية وتمهيد الشوارع والعمل رفع مستوى الحي، ورفع المخلفات من المدارس وحول محيطها.

ووجه ماجد محمد أحمد، رئيس مدينة العريش رؤساء الاحياء بالمدينه حصر غرف تصريف الامطار الموجودة بالحي التابع له، ومراجعة صلاحية عملها ، واحتياجها لصيانةً.