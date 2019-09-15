احذر.. الإجهاد الشديد وقلة النوم يعرض عضلاتك للتشنج

كتبت هند عادل

تشنج العضلات حالة يتعرض لها الكثيرون خاصة الرياضيين والسيدات الحوامل، وقد تكون علامة على حالة صحية مرضية كامنة، وتشنج العضلات هو انكماش لا إرادى للألياف التى تكونها.

ووفقا لموقع" medicalnewstoday" تتحكم الأعصاب فى ألياف العضلات عندما يحفز شيء ما أو يضر العصب فإنه يؤدى إلى تقلص ألياف العضلات مما يؤدى إلى تشنجها يمكن لأى شخص فى كثير من الأحيان أن يرى أو يشعر بهذه التشنجات أسفل الجلد.

الأسباب الشائعة للشعور بهذه الحالة عديدة أهمها:



الوخز العضلى نتيجة للجلوس على الكرسى لفترات طويلة أو الإجهاد الشديد، بعد قضاء وقت طويل من التدريب، حيث يمكن أن يؤدى التمرين إلى التعب العضلى يؤدى التعب العضلى إلى الوخز والتشنج فى ألياف العضلات المرهقة.

أو قد يتسبب التمرين فى خلل بالكهرباء من خلال التعرق تلعب الشوارد دورًا فى تقلص العضلات.

الذراعان والساقان أكثر الأماكن شيوعا التى يحدث بها الوخز العضلى الذى يسببه الجهد الزائد.

عدم الحصول على قسط كاف من النوم أيضا يسبب تشنج العضلات، تلعب المواد الكيميائية الدماغية أو الناقلات العصبية دورًا فى نقل المعلومات من المخ إلى الأعصاب التى تتحكم فى تقلص العضلات، قد يؤثر الحرمان من النوم على كيفية عمل مستقبلات الناقل العصبى هذا يعنى أن الناقلات العصبية الزائدة قد تتراكم فى المخ، قد يؤدى تأثير قلة النوم على وظيفة الناقلات العصبية إلى ارتعاش العضلات.