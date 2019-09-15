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أول صور لتوزيع "كارت الفلاح" بالغربية وبورسعيد والتطبيق أكتوبر

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:11 م
أول صور لتوزيع "كارت الفلاح" بالغربية وبورسعيد والتطبيق أكتوبر "كارت الفلاح" بالغربية وبورسعيد
كتب عز النوبى

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قال الدكتور محمد يوسف رئيس الادرة لمركزية لشئون مديريات الزراعة والمكلف بإدارة" كارت الفلاح"، إن العمل متواصل فى توزيع  بطاقات "كارت الفلاح" بمحافظتى بورسعيد والغربية من خلال فروع البنك الزراعى المصرى، متابعا أن المنظومة تهدف لتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، مضيفا أنه يتم التواصل مع كل المزارعين بالقرى والنجوع والوحدات والجمعيات الزراعية، لسرعة استيفاء البيانات الخاصة بهم فى الجمعيات الزراعية القريبة منهم، لاستكمال المنظومة لتطبيقها على بالمحافظات.

 

يأتى ذلك بعد إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بدء تطبيق منظومة "كارت الفلاح"، طبقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، وحصل "اليوم السابع" على نسخه منه، بتسليم بطاقة الحيازة الاليكترونية " كارت الفلاح " للمزارعين  فى محافظتى  الغربية وبورسعيد،  ممن سجلوا حيازتهم الزراعية بالرقم القومى، ومنح مهلة شهر اعتبار من الأول من الشهر الجارى لمن سجلوا حيازتهم بدون أرقام قومية لإتمام عمليات تسجيل الحيازات بالرقم القومى، وبدء العمل ببطاقة الحيازة الإلكترونية " كارت الفلاح" اعتبار من أكتوبر 2019 بالمحافظتين المشار إليهم على أن يوقف العمل بالبطاقات الزراعية اعتبار من ذات التاريخ.

 

وأضاف "محمد يوسف" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن العدد الكلى للاستمارات المسجلة للحائزين فى منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" بلغت 4 ملايين و166 ألف استمارة مسجلة، وعدد الكروت المطبوعة والمعتمدة بلغت 3 ملايين و45 بطاقة بعد تنقية البيانات، موضحا أنه من المستهدف وصولهم إلى 5 ملايين و718 ألفا عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن، ويتم تطبيقها بمحافظتى بورسعيد والغربية كنموذج، مؤكدا بدء المرحلة الثانية فى محافظات "الشرقية، والبحيرة، وسوهاج وأسيوط".
 
توزيع بطاقات كارت الفلاح (1)
توزيع بطاقات كارت الفلاح 

 

توزيع بطاقات كارت الفلاح (2)
فلاح يتسلم الكارت الإلكترونى

 

توزيع بطاقات كارت الفلاح (3)
بطاقة كارت الفلاح

 

توزيع بطاقات كارت الفلاح (4)
استخدام كارت الفلاح

 

 


توزيع كارت الفلاح

الحيازة الإليكترونية

شئون مديريات الزراعة

كروت كارت الفلاح

اليوم السابع بلس

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