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أهالى كفر الشيخ والمنيا يشيعون شهداء الحادث الإرهابى بسيناء

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:59 م
أهالى كفر الشيخ والمنيا يشيعون شهداء الحادث الإرهابى بسيناء تشيع الجنازة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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ودعت محافظة كفر الشيخ الشهيد عريف" أيمن ياسر مصباح هراس، 20 عاماً، بحادث جنوب العريش الإرهابى بشمال سيناء، اليوم الأحد، بقرية حصة الغنيمى بمركز قلين، بمشاركة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، يرافقة اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى، والمحاسب على سلامة رئيس مركز ومدينة قلين، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وانطلقت زغاريد النساء تودع الشهيد بينما بكى شباب القرية وهم يرددون الهتافات المناهضة للإرهاب، قائلين: " لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله "، و" الله أكبر.. الله أكبر "، و" لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله "، مطالبين بالقصاص من الإرهابيين القتلة، مطلقين عبارات مؤيدة للجيش والشرطة في حربهم على الإرهاب الغاشم.

ونعى الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الشهيد أيمن ياسر مصباح هراس، مقدماً أحر التعازي والمواساة لأسرته، ولرجال القوات المسلحة، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه.

وأكد محافظ كفر الشيخ ،أن هذا العمل الإرهابي لن ينال من قوة وعزيمة المصريين، مؤكداً حتمية انتصار الوطن على الإرهاب بفضل وحدة شعبه وصموده خلف قيادته السياسية، والتصدي لهذه الجماعات الإرهابية، والقصاص لشهداء الواجب الذين سقطوا وهم يدافعون بشرف عن أرض مصر وأمنها في شمال سيناء ضد قوى والإرهاب الأعمى، الذين باتت نهايتهم وشيكة على أيدي رجال الجيش الأبطال، ورجال الشرطة البواسل.

فيما شيع اليوم أهالى مركز سمالوط بالمنيا، جنازة المجند مصطفى سيد عبد السميع،  داخل مسقط رأسه بقرية منقطين بمركز سمالوط، والذي استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

أناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد النور بالقرية، بحضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، ومدحت القاضي رئيس مدينة سمالوط، واحمد الحينى مأمور مركز سمالوط ـ غرب و شارك فيها أهالي المركز لتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.

ونقل السكرتير العام المساعد تعازي المحافظ لأسرة الشهيد داعيًا الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يمن على أهله بنعمة الصبر والاحتساب، كما وجه تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعًا عن تراب الوطن وليحيا الجميع في أمن واستقرار.

تشيع الجنازة (13)
تشيع الجنازة (13)

تشيع الجنازة (1)
تشيع الجنازة (1)

تشيع الجنازة (2)
تشيع الجنازة (2)

تشيع الجنازة (3)
تشيع الجنازة (3)

تشيع الجنازة (4)
تشيع الجنازة (4)

تشيع الجنازة (5)
تشيع الجنازة (5)

 


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