أمراض اللثة أهم أسباب رائحة فمك الكريهة.. نصائح للتخلص منها

كتبت فاطمة خليل

رائحة الفم الكريهة من المشاكل الشائعة التى تصيب كثير من الناس، وهناك كثير من الأسباب حول هذه المشكلة قد تكون الأطعمة التى تناولتها مثل: البصل أو بسبب تدخين التبغ، كما أن هناك أسباب أخرى قد تكون وراء هذه المشكلة يمكنك قراءة السطور التالية لمعرفة هذه الأسباب مع بعض النصائح البسيطة لتجنب رائحة الفم الكريهة، وفقاً لموقع "هارفارد هيلث".

أسباب رائحة الفم الكريهة



رائحة الفم الكريهة يمكن أن تنشأ داخل وخارج الفم، وتسبب رائحة الفم الكريهة عادة البكتيريا الموجودة على الأسنان لذا، ترتبط معظم حالات رائحة الفم الكريهة بسوء صحة الفم وأمراض اللثة مثل التهاب اللثة وجفاف الفم، وهي حالة لا تستطيع فيها الغدد اللعابية إنتاج اللعاب الكافي للحفاظ على رطوبة فمك.

قد تساعد زيارة طبيب الأسنان في التخلص من أمراض اللثة وتحديد أي مشكلة في الفم يمكن أن تسهم في رائحة الفم الكريهة.

-التهاب اللوزتين، التهابات الجهاز التنفسي مثل التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الشعب الهوائية، وبعض أمراض الجهاز الهضمي قد تكون مسؤولة عن عدد صغير من حالات سوء التنفس.

- أمراض الكبد أو الكلى المتقدمة ومرض السكري غير المنضبط يمكن أن يؤدي أيضا إلى رائحة الفم الكريهة.

نصائح لتحسين رائحة الفم الكريهة



-قم بتنظيف أسنانك مرتين على الأقل يوميًا، بعد الوجبات، باستخدام معجون أسنان يحتوى على الفلورايد.

-تجنب تدخين التبغ ومضغ المنتجات التي تعتمد على التبغ.

- الغرغرة بغسول الفم الخالي من الكحول قبل النوم.

-إذا كنت تعاني من جفاف الفم ، فتأكد من شرب كمية كافية من السوائل طوال اليوم.

- إذا كنت لا ترى أي تحسن، يجب الذهاب لأخصائي طب الفم والأسنان.