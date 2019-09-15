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أبو الغيط يبحث مع أمين المنظمة العربية للهلال الأحمر سبل التعاون لمواجهة الأزمات الإنسانية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:38 م
أبو الغيط يبحث مع أمين المنظمة العربية للهلال الأحمر سبل التعاون لمواجهة الأزمات الإنسانية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أ ش أ

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التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الدكتور صالح بن حمد التويجرى أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة ، بأن أبو الغيط هنأ الدكتور صالح التويجرى بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد كأمين عام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق.

وأضاف المصدر أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين المنظمتين لمعالجة التحديات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الملحة للشعوب العربية المتضررة، حيث أشار التويجرى إلى أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر هى الذراع الإنسانى لجامعة الدول العربية، وعليه فإنه يتطلع إلى الارتقاء بالتعاون لمجابهة ما تشهده المنطقة من أزمات إنسانية وخاصة فى تلك البلدان التى تمر به عدد من الدول من حروب ونزاعات داخلية.

وفى هذا الصدد، أكد الأمين العام على دعمه لما تقوم به المنظمة من جهود لتخفيف معاناة الشعوب العربية.

وأفاد المصدر بأن اللقاء تناول إمكانية إبرام مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون بين الجانبين يشمل مختلف الأنشطة ذات الاهتمام المشترك.


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