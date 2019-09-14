5 خطوات قانونية لاستعادة هاتفك المسروق.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

خلال الفترة الماضية انتشرت بكثرة حوادث سرقة الهواتف المحمولة، خاصةً بعد انتشار الهواتف الحديثة باهظة الثمن، "اليوم السابع" يوضح فى خطوات كيفية استعادة الهاتف المسروق طبقًا للقانون فى المعلومات الآتية:

1.محضر بقسم الشرطة الذى وقعت فى دائرته السرقة، مرفق به بيانات الهاتف "الرقم المسلسل، النوع، الماركة".

2.تسليم المحضر للنيابة العامة، ويتم تقديم طلب استعلام من شركات المحمول.

3.تقوم شركات المحمول بالرد من واقع بيانات صاحب الشريحة الموجوده بالتليفون المحمول على الخطاب وتحدد "اسمه، رقم بطاقته، عنوانه".

4.يصدر قرار بضبط وإحضار السارق.

5.يتم تحرير جنحة سرقة أو استيلاء على أشياء مسروقة لحامل الهاتف المحمول.