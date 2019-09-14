30 ألفا و711 منتفعة بأولى مراحل الحملة التنشيطية للصحة الإنجابية بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انتهاء المرحلة الأولى من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي"، والتى تم اطلاقها بمدن " المنصورة، ميت غمر، تمى الامديد، منية النصر، الجمالية، المطرية، بلقاس، طلخا، محلة دمنة " يوم الأحد الماضى، مشيرا إلى أن عدد المنتفعات من الخدمات الطبية التى قدمتها الحملة بلغ 30 ألفا و711 منتفعة.

وأوضح مكى، أنه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد 23066 سيدة منهن 7236 حالة جديدة كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لـ 2965 سيدة ومتابعة حمل لـ 1896 حالة وإجراء كشف نساء لعدد 3733 سيدة، فيما تم تقديم المشورة الطبية لعدد 11755 حالة حيث تم توقيع الكشف الطبى وتوفير جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية للمنتفعات مجانا.

كما تم على هامش الحملة الكشف على 12965 طفلا وعمل فحوصات متنوعة لـ15559 سيدة. وتم تنفيذ عدد 45 ندوة ولقاء جماهيرى ضمن المبادرة فى جميع الادارات الصحية.

وأضاف مكى، أن المرحلة الثانية من الحملة سيتم اطلاقها الأحد المقبل 15 سبتمبر بمدن"السنبلاوين، دكرنس، ميت سلسيل، نبروة، شربين، أجا، بنى عبيد، المنزلة، جمصة " وتستمر حتى الخميس الموافق 19 سبتمبر الحالى.