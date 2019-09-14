132 ضبطية فى حملة أمنية مكبرة ببحيرة المنزلة بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

نفذت مديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مكبرة ببحيرة المنزلة وتمكنت من ضبط 132 ضبطية، وإزالة عدة مخالفات وتعديات.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بضبط 115 قضية تبديد لمياه الرى، و10 قضايا إلقاء مخلفات فى غير الأماكن المخصصة لها، وضبط 7 قضايا إتجار فى الأعلاف بدون ترخيص، وضبط 150 مترا غزل تحاويط مخالف، وإزالة حوش سمكية، وسدود داخل بحيرة المنزلة على مساحة 3 أفدنة، وأعمال تنمية وتطوير داخل بحيرة المنزلة على مساحة 5500 مترا.