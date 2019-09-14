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“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:53 م
“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة fda هيئة الغذاء والدواء الأمريكية
كتب بيتر إبراهيم

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حذرت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية من أن عقار  شهير لعلاج الحرقة والحموضة وقالت أنه قد يحتوى على كميات صغيرة من المواد المسرطنة ومادته الفعالة معروفة باسم "رانيتيدين"، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق في الأمر فى الوقت الراهن.
برنت سكرين من موقع الـ FDA
برنت سكرين من موقع الـ FDA

وتحتوي هذه الأدوية على شوائب نيتروسامين تسمى N-nitrosodimethylamine (NDMA) بمستويات منخفضة، وتم تصنيفها كمادة مسرطنة محتملة للإنسان (مادة يمكن أن تسبب السرطان) بناءً على نتائج الاختبارات المعملية، وهى الملوث البيئى المعروف ويوجد في الماء والأطعمة ، بما فى ذلك اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات.

وأشارت الإدارة إلى أن الإختبارات الأولية أفادت بوجود كميات منخفضة من الجسيمات السامة والمسرطنة فى هذه النوعية من العقاقير، إلا أن الإدارة أكدت عدم التوقف عن إستخدامه الآن.

وقال الدكتور ديفيد روبينز، رئيس قسم التنظير في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك : "تبقى الشوائب الدوائية مصدر قلق وطني كبير". "على الرغم من أن عقار"زانتاك"( Zantac ) قد يكون آمنًا على المدى الطويل ، فإن هذا البيان الأخير يضيف اللبس والقلق ، لذا فإن نصيحتي المؤقتة للمرضى بسيطة: التبديل إلى دواء آخر ".

 

 


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الأورام

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