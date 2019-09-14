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وزير الداخلية الأردنى يشكل لجنة للوقوف على ملابسات تجديد جواز سفر احد المطلوبين

السبت، 14 سبتمبر 2019 08:00 م
وزير الداخلية الأردنى يشكل لجنة للوقوف على ملابسات تجديد جواز سفر احد المطلوبين وزير الداخلية الأردنى سلامة حماد
وكالات

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قرر وزير الداخلية الأردنى سلامة حماد، تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وحيثيات تجديد جواز سفر لاحد المطلوبين على خلفية قضايا وهو خارج البلاد.

وكانت بعض وسائل الاعلام الأردنية، قد تناولت موضوع تجديد جواز سفر لاحد المطلوبين على خلفية قضايا حيث اكدت الوزارة في بيان صحفى، اليوم السبت، انه لم يصدر عن وزير الداخلية أية موافقات بهذا الخصوص، تطبيقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تمنع تجديد جوازات السفر للمطلوبين وهم خارج البلاد حفاظا على حقوق الآخرين.

واضافت انه يتم منح المطلوبين وثائق سفر اضطرارية تخولهم العودة الى البلاد فقط ولا تمكنهم من السفر الى اي بلد آخر لغايات تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقهم فور عودتهم للمملكة.

واكدت الوزارة أن تجديد جواز السفر المشار اليه بالطريقة التي تمت يعد مخالفة صريحة للتعليمات النافذة وسيتم اتخاذ اشد الاجراءات بحق المخالفين.


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