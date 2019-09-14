نادية مصطفى وحلمى عبد الباقى يحيون حفل بالشرقية لتكريم المتفوقين

الشرقية - إيمان مهنى

يتم تنظيم حفل لتكريم المتفوقين دراسيًا من أبناء محافظة الشرقية، يوم الأربعاء، بنادى الشرقية الرياضى، بحضور نادية مصطفى وحلمى عبدالباقى.

ومن المقرر تكريم 20 طالب وطالبة من المتفوقين فى المرحلة الإعدادية، و 10 طلاب فى الثانوية العامة "علمى رياضة" ممن حصلوا على أعلى الدرجات، و 10 طلاب فى الشهادة الثانوية العامة "علمى علوم"، كما تقدم طالبتين بالثانوية العامة "أدبى"، و10 طلبة وطالبات ممن حصلوا على البكالوريوس بتقدير عام إمتياز وجيد جداً فى عدد من الكليات، ويتم اختيار اثنين ممن حصلوا على درجة الماجستير، وكذلك اختيار إثنين ممن حصلوا على درجة الدكتوراه.