مصرع مواطن تناول صبغة سامة للتخلص من حياته لعدم قدرته على الإنجاب بالأقصر

البداية كانت باستقبال مستشفى الأقصر العام المواطن "م.ط.ع" 40 سنة مقيم بمنطقة الكرنك، ومصاب بحالة إعياء شديدة نتيجة تناوله صبغة سامة داخل منزله للتخلص من حياته لعدم قدرته على الإنجاب لعدة سنوات، وبعد حجزه داخل المستشفي لتلقى العلاج فارق الحياة وتم وضع جثمان المتوفى داخل مشرحة المستشفى لحين فحصها من قبل رجال الطب الشرعي، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.