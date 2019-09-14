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مصرع مواطن تناول صبغة سامة للتخلص من حياته لعدم قدرته على الإنجاب بالأقصر

السبت، 14 سبتمبر 2019 04:46 م
مصرع مواطن تناول صبغة سامة للتخلص من حياته لعدم قدرته على الإنجاب بالأقصر اسعاف - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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لقي مواطن مصرعه متأثرا بتناوله صبغة سامة للتخلص من حياته، لعدم قدرته على الإنجاب خلال السنوات الماضية، حيث تم نقله مصابا بحالة إعياء شديدة لمستشفى الأقصر العام ولكنه فارق الحياة داخلها، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت باستقبال مستشفى الأقصر العام المواطن "م.ط.ع" 40 سنة مقيم بمنطقة الكرنك، ومصاب بحالة إعياء شديدة نتيجة تناوله صبغة سامة داخل منزله للتخلص من حياته لعدم قدرته على الإنجاب لعدة سنوات، وبعد حجزه داخل المستشفي لتلقى العلاج فارق الحياة وتم وضع جثمان المتوفى داخل مشرحة المستشفى لحين فحصها من قبل رجال الطب الشرعي، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


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مصرع مواطن بصبغة سامة بالاقصر

مستشفي الاقصر العام

مواطن ينتحر لعدم قدرته علي الانجاب

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