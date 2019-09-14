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مرور الشرقية يفحص17 سائق للاشتباه فى قيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:21 م
مرور الشرقية يفحص17 سائق للاشتباه فى قيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر حملة مرورية - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قامت حملة مرورية مكبرة، من إدارة مرور الشرقية، اليوم، بشن حملات على الطرق السريعة وداخل المدن لضبط المخالفات المرورية، وفحص عدد من السائقين لقيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر، وتم فحص 17 حالة تبين قيام سائق بتعاطى المخدر، وتم التحفظ عليه كما تم تحرير عدد من المخالفات المرورية.

 

وقامت الحملات التى أشرف عليها العميد رضا فوزى، مدير إدارة مرور الشرقية، بالتنسيق مع العقيد هيثم تهامى، رئيس مباحث مرور الشرقية، وشارك فيها النقيب أحمد جمال،  بتوجيهها من العميد عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية.

 

وشنت الحملة بالتنسيق مع مديرية الصحة، وأجرت التحاليل الطبية لـ17 سائقا تبين إيجابية 1 منهم بتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة، ويدعي" محمد ج م س" 35 سنة " قائد السيارة رقم 271 ر ف ى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 22999 جنح منيا القمح، وتم التحفظ عليه طبقا للقانون الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.


الشرقية

مرور الشرقية

قيادة تحت تاثير المخدر

مديرية أمن الشرقية

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