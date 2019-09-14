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محمد الرشيدى: نعالج 42 ألف حالة أسنان سنويا بجامعة النهضة "بالمجان"

السبت، 14 سبتمبر 2019 09:39 م
محمد الرشيدى: نعالج 42 ألف حالة أسنان سنويا بجامعة النهضة "بالمجان" المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة
وائل ربيعى - تصوير حسام عاطف

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رحب المهندس محمد الرشيدى، رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، بالحضور فى حفل افتتاح كلية الطب بالجامعة بالشراكة مع جامعة فيينا الطبية الأقدم على مستوى أوروبا وأبرزهم وزير الآثار والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور صديق عبد السلام أمين مجلس الجامعات الخاصة والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية ، مرحبا بقيادات جامعة فيينا الطبية.
 
وقال الرشيدى، بكلمته خلال الاحتفالية، إن والده دعا له يوما ما قائلا: "ربنا يحبب فيك خلقه، ويوم بعد يوم، وموقف بعد موقف تتأكد لى معزة الناس وحب الناس"، مشيرا إلى أنه قرر اقتحام مجال التعليم العالى، قائلا: "أول مرة فى حياتى أشعر بقيمة هذا الاستثمار، فصناعة الثروة البشرية وتكوين عقلية الإنسان وتطوير إمكانياته الأهم لمصر لأن هؤلاء الشباب يعطون الأمل لبكرة، وهذه كانت أكثر صناعة أثرت في، وحجم المسئولية مرعب لأن جامعة النهضة تعتبر أكبر تحدى واجهته فى حياتى والأمل فى عيون الطلاب وأمل أهاليهم ونظرتهم للمستقبل تمثل عبء كبير عليا شخصيا".
 
وأشار الرشيدى إلى أن الجامعة بدأت تطوير الإمكانيات والمعامل والمطاعم ومراكز الخدمات الطلابية، وتم إنجازها على أعلى مستوى، وتمت إضافة أكبر مستشفى تخصصى لعلاج الأسنان فى الجامعة، قائلا: "لدينا 340 عيادة أسنان ونعالج 42 ألف حالة سنويا مجانا، وتمت إضافة أكاديميات متخصصة فى مجالات مختلفة مثل سيسكو وهواوى وهى شركات عالمية تسيطر على سوق الاتصالات والخدمات ومنصة فالصو بكلية الإعلام لتحليل الأفكار التى أصبحت الموقع رقم 50 على مستوى الجمهورية حاليا، مما يمثل تطورا سريعا للغاية ويثبت جودة الموقع ومصداقيته".
 
واستكمل الرشيدى: "مصرين فى أول مرحلة خلال 3 سنين أن نكون من أفضل 10 جامعات فى مصر ونحصل على التصنيف بالجهد والعمل وأن يكون الخريج إضافة كبيرة للثروة البشرية فى مصر ناضج فاهم لديه درجة كبيرة من الوعى فالتعليم رسالة وأمانة وكلية العلاج الطبيعى العام المقبل لتكون استكمالا لمنظومة الكليات الطبية بجامعة النهضة".
 
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