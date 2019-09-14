محافظ الدقهلية: الكشف على 1414 فى قافلة طبية مجانية بكفر يوسف بشربين

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن إجراء الكشف على 1414 خلال قافلة طبية مجانية بكفر يوسف التابع لمركز شربين خلال يومين.

وأضاف محافظ الدقهلية – خلال بيان صحفى اليوم - أنه تم تحويل 25 مريض لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتم عمل أشعة عادية وموجات صوتية لـ 132 حالة، كما تم إجراء 262 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 140 لأمراض الضغط والسكر.

وأكد محافظ الدقهلية على إستمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين فى كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة فى المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى فى كل مكان بنطاق المحافظة.

وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن القافلة التي استمرت على مدار يومى 13 و 14 من سبتمبر الحالى، ضمت 8 عيادات متخصصة شملت عيادة باطنة وعيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نساء وتنظيم أسرة، وأسنان، وأقيم على هامش القافلة 30 ندوة تثقيفية .