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للنساء فقط.. تحذيرات من تناول فيتامين "هـ" أثناء فترة الحمل

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:00 م
للنساء فقط.. تحذيرات من تناول فيتامين "هـ" أثناء فترة الحمل الفيتامينات
فاطمة ياسر

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هناك العديد من الأقاويل حول أهمية فيتامين "هـ" علي جسم الإنسان وخاصة الحوامل، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي حقيقة فوائد هذا الفيتامين علي المرأة خلال هذه الفترة الحساسة وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي.

وهناك بعض الأطعمة التي يوصي بتناولها للمرأة الحامل كالمكسرات والخضروات ومنها السبانخ والجرجير فهذه الأطعمة تحتوي علي فيتامين "هـ" وفي نفس الوقت يوصي بتناولها للمرأة خلال فترة الحمل، ولكن العديد من الدراسات الطبية الحديثة أكدت أن الإكثار من تناول فيتامين هـ خلال فترة الحمل يعرض الجنين للعديد من المشاكل الصحية وأبرزها مشاكل في القلب.

ولذا حث التقرير علي عدم الإكثار من تناول هذا الفيتامين خلال الفترة الأولى من الحمل، أي أول ثلاثة أشهر للحفاظ علي صحة الجنين والحد من تعرضه لأي مشاكل صحية.

كما أشار التقرير إلى ضرورة المتابعة عند الطبيب خلال فترة الحمل لإعطاء الحامل أهم وأبرز الفيتامينات التي تحتاجها خلال الحمل، والتي تضم حمض الفوليك الذي يحد من تعرض الجنين لأي مشاكل ويحمي مخه.

 

 


الحمل وفيتامين ه

فيتامين هـ

أهمية فيتامين ه للحامل

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