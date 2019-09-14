سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 08:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟

السبت، 14 سبتمبر 2019 08:00 ص
كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟ أراضى وزارة الإسكان - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت وزارة الإسكان، فى الإعلان عن أول طرح للأراضى الذى يتضمنه أكبر طرح للأراضى والوحدات السكنية، واستمرارا للخدمات التى يقدمها اليوم السابع لقرائه نقدم لكم فى هذا التقرير كيفية حجز قطعة أرض فى الأراضى التى أعلنت عنها الوزارة من خلال 10 خطوات وهى كالتالى:
 
1- وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 1268 قطعة أرض متميزة و814 قطعة أرض أكثر تميزا.
 
2- يبدأ سداد مقدم الحجز اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
 
3- الأراضى متاحة نحو 12 مدينة جديدة.
 
4- أبرز المدن هى:
 
- أكتوبر.
- بدر.
- العاشر من رمضان.
- السادات.
- بنى سويف.
- سوهاج الجديدة.
- برج العرب .
- مدينة ناصر غرب أسيوط.
- غرب قنا.
- القاهرة الجديدة.
- دمياط الجديدة.
- العبور الجديدة.
- المنيا الجديدة.
- أسوان الجديدة.
 
5- يتم الحجز من خلال الموقع الإلكترونى .(www.hdb-reservation.com).
 
6- يتم التسجيل اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
 
7- عقب تسجيل البيانات تظهر رسالة تحمل رقم الاستمارة.
 
8- توجه لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ مقدم الحجز من خلال رقم الاستمارة التى ظهرت عقب التسجيل.
 
9- مقدم حجز الأراضى المميزة 100 ألف جنيه و350 ألف للأراضى الأكثر تميزا.
 
10- عقب سداد مقدم الحجز ترقب موعد الحجز المحدد من قبل الوزارة للدخول على الموقع واختيار قطعة الأرض.
 

المدن الجديده

اراضى وزاره الاسكان

الاراضى المتميزه

الاراضى الاكثر تميزا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصدت 22 مليون مشاهدة فى يوم.. شاهد أغنية Don’t Call Me Angel

حصدت 22 مليون مشاهدة فى يوم.. شاهد أغنية Don’t Call Me Angel

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

ليفربول يبدأ "معارك سبتمبر" بمواجهة نيوكاسل فى الدوري الانجليزي

ليفربول يبدأ "معارك سبتمبر" بمواجهة نيوكاسل فى الدوري الانجليزي

90 مليون دولار تنتظر فيلمJoker فى أول 3 أيام عرض

90 مليون دولار تنتظر فيلمJoker فى أول 3 أيام عرض

كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟

كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟

الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ضد ليفانتي

ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ضد ليفانتي

5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي

5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي

كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات

كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة