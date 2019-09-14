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كل جسم وله طريقة واستجابة عند التعامل مع الأطعمة الدهنية

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:00 م
كل جسم وله طريقة واستجابة عند التعامل مع الأطعمة الدهنية وجبات عالية الدهون
أ ش أ

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كشفت دراسة حديثة أن لدى الأشخاص استجابات فردية مختلفة تسمى الاستجابة الالتهابية عندما يتعلق الأمر بهضم الأطعمة الغنية بالدهون.

وقال الدكتور دانيل جى، الأستاذ فى مركز أبحاث تغذية الإنسان فى كاليفورنيا :" "لقد بحثنا في ردود الفعل الالتهابية من 20 متطوعًا في 0 و 3 و 6 ساعات بعد تناول وجبة موحدة تحتوي على نسبة 38 في المائة من الدهون ، وكانت ردودهم فريدة من نوعها تمامًا وغير متطابقة"

وأضاف :".. كل متطوع في الدراسة كان لديه مقدار فريد من الاستجابة الالتهابية وكمية فريدة من الوقت عندما بلغت الاستجابات ذروتها ، تصل إلى 6 ساعات بعد تناول الطعام .

وقد استخدم الباحثون اختبارًا حساسًا للغاية لمعرفة ما إذا كانت أي جينات في الجينوم البشري قد تم إيقافها أو تشغيلها لتحديد ردود فعل المتطوعين.

وترتبط الإلتهابات بمجموعة كاملة من الحالات مثل الربو والسكر والقرحة الهضمية والتهاب المفاصل الروماتويدي والعديد من الحالات الأخرى.


وجبات عالية الدهون

الدهون

أضرار الدهون

معالجة الدهون

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