قهوجى يغتصب ابنته وتحمل منه سفاحا بالإسكندرية.. والنيابة تحبسه 15 يوما

الإسكندرية - أسماء على بدر

قرر المستشار وائل مطر، رئيس محكمة جنح مينا البصل بالإسكندرية، حبس قهوجى 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه باغتصاب ابنته 14 عاما وحملها سفاحا فى الشهر الرابع.

وكان قد تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من والدة فتاه تتهم والدها القهوجى بالتعدى عليها جنسيا، مما أدى إلى حملها فى الشهر الرابع.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "حسن.م.ا"، 42 سنة، قهوجى، كان دائم تعاطى المواد المخدرة، حيث استغل عدم وجود أحد من أفراد أسرته وقام بالتعدى على "نجلته، م.ح.ا"، 14 سنة، واغتصابها أربع مرات مما أدى إلى حملها سفاحا.

وبسؤال والدة المجنى عليها، قررت أن نجلتها امتنعت عنها العادة الشهرية، مما أدى إلى قلقها وقامت بأصحابها إلى الطبيب لإجراء الكشف الطبى عليها، وتبين أنها حامل فى الشهر الرابع، والسؤال المجنى عليها قررت أن والدها تعدى عليها جنسيا أثناء عدم وجود أحد من أفراد العائلة بالمنزل.

وبسؤال المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة تفصيليا أمام النيابة، وأضاف أنه كان يتعاطى المواد المخدرة، واستغل عدم وجود زوجته فى المنزل وأنه كان يقوم بإرسال ابنته الثانية إلى خارج المنزل لشراء بعض الطلبات له لكى ينفرد بالمجنى عليها لمعاشرتها معاشرة الأزواج.

وبعرض الفتاة على مصلحة الطب الشرعى، واستعجال التقرير حيث أثبت أنه يوجد فتحة فى غشاء البكارة وأن المجنى عليها حامل فى الشهر الرابع نتيجة الإعتداء الجنسى ومعاشرتها معاشرة الأزواج، تم تحرير المحضر رقم 4417 لسنة 2019 إدارى مينا البصل، وأخطرت النيابة التحقيقات.