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فيديو وصور.. نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة مكبرة لتطهير حديقة الفروسية من جبال القمامة

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:13 م
فيديو وصور.. نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة مكبرة لتطهير حديقة الفروسية من جبال القمامة نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إزالة القمامة
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

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قام المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية رافقه خلالها اللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونورهان السيد عيد، رئيس حى ثالث، وعدد من القيادات التنفيذية وذلك لمتابعة وتفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال تطهير ورفع تجمعات المخلفات والقمامة والرتش المتراكمة بحديقة الفروسية بمنطقة الشيخ زايد أمام مقر اتحاد إذاعة وتليفزيون القنال فضلا عن الاستعداد لتنفيذ خطة خاصة لرفع كفاءة وتطوير الحديقة وإزالة الحشائش من تلك المنطقة والتى تبلغ مساحتها نحو 20 فدان وظلت مهملة لسنوات طويلة حتى أصبحت بؤرة لتجمعات المخلفات والرتش تؤرق أهالى ومواطنى المنطقة.

يأتى قرار نائب محافظ الإسماعيلية، بإزالة جبال القمامة بحديقة الفروسية بمنطقة الشيخ زايد، والتى تحاصر النادى الاجتماعى الجديد للنادى الإسماعيلى، بعدما طالب أهالى المحافظة كثيرًا بضرورة التخلص التخلص من تلال القمامة التى تحاصر مقر اتحاد إذاعة وتليفزيون القنال، والنادى الاجتماعى للإسماعيلى وأصبحت مصدر للأوبئة والأمراض والروائح الكريهة، ويعد الإزالة والتطهير من أقوى قرارات نائب محافظ الإسماعيلية التى أثارت ارتياح لدى الشارع الإسمعلاوى.

وأكد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، خلال الجولة على ضرورة تكثيف أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من المنطقة أولا بأول والمستهدف أن يتم الانتهاء تمامًا من تطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة قريبًا، مشيرًا إلى أن هناك تخطيط لتحويل تلك المنطقة إلى متنفس ورئة جديدة لشعب الإسماعيلية بعد تطويرها واستعادة مظهرها وشكلها الحضارى.

وأضاف، نائب محافظ الإسماعيلية، أنه تم الدفع بعدد كبير من المعدات والآليات واللوادر من جميع الأحياء ومجلس المدينة لتكثيف ومضاعفة حجم العمل بالمنطقة مشيرًا إلى أنه تقرر وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لتنفيذ وإطلاق عدد من الحملات بجميع الأحياء تستهدف القضاء على جميع بؤر وتجمعات القمامة بمختلف قطاعات المحافظة فى أسرع وأقل وقت ممكن من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية.

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (1)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (2)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (5)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (6)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (7)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة 

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (9)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (11)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة 

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (12)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة 

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (13)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة 

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (14)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة 

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (15)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (16)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة 

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (17)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (19)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (20)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة 

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (21)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (22)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة 

 

نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة (23)
نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة القمامة

 

 


الاسماعيليه

نائب محافظ الإسماعيلية

ازالة القمامه بالاسماعيليه

حديقة الفروسيه بالاسماعيليه

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