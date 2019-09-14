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فيديو... مباحث القاهرة تنجح فى تحرير طفل بعد طلب فدية من والده 3 ملايين

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:56 ص
فيديو... مباحث القاهرة تنجح فى تحرير طفل بعد طلب فدية من والده 3 ملايين الطفل
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة خطف طفل ومساومة أهله لدفع فدية 3 ملايين جنيه بمنطقة منشأة ناصر، وأخطر اللواء محمد منصور مدير الأمن بالواقعة.

وترجع وقائع الواقعة بقيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن اختفاء نجله، بعد خروجه من المنزل، وتلقيه فى وقت لاحق اتصال تليفونى من أحد الأشخاص، يطالبه بدفع فدية 3 ملايين جنيه لإطلاق سراح نجله.

 

وعلى الفور تشكل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية، وتوصلت جهوده إلى قيام عامل بالمطعم المملوك لوالد الطفل المختطف باستدراج الطفل بدعوى التنزه، واصطحابه بسيارة أجرة وإخفائه لدى أحد أصدقائه بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتعيين حراسة عليه وطلب الفدية لعلمه بثراء والد الطفل.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبط المتهمين الثلاثة باختطاف الطفل، وهم "الغول.ظ.ن" وشهرته"محمد" 25 سنة عامل بالمحل و"خالد.ا.ا" 30 سنة و"فهمى.ا.ف" 35 سنة و تمكن رجال المباحث من تحرير الطفل، واعترف المتهمين باختطافه مقابل الحصول على مبالغ مالية وحرر محضر بالواقعة.

ووجه والد المجنى عليه الشكر لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية على جهودهم المبذولة فى تحرير نجله فى أسرع وقت ممكن دون احداث اى ضرر له.


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