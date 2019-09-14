فيديو.. الرئيس السيسي: "أهل الدين مش حاسين بأن فيه مشكلة فى فهمنا للدين"

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لابد من تماسك المؤسسات، مضيفًا: "اللى فات كان صعب أوى، بس احنا مابنتهزش، لأننا معانا ربنا، والمفسدين ربنا مش معاهم، والمصلحين ربنا معاهم، واحنا بنحاول نصلح ومش قلقانين من حاجة".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، أن مصر عبارة عن مؤسسات، مردفًا: "كل ما يكونوا أقوياء الدولة هتكون قوية، ومش هيبطلوا، والدكتور مختار معانا.. أهل الدين مش حاسين بالمشكلة، ومش شايفين أن فيه مشكلة فى فهمنا للدين".

وتابع الرئيس: "مش هنخلى الظهر ركعتين ولا حاجة، هو التوحيد والصلاة والصوم والحج، لكن هناك مفاهيم أخرى، طيب رأى الدين فى اللى ينشر الكذب كده نقوله ايه؟، طيب المجتمع يعلم أنه :كفى بالمرء اثمًا أو كذبًا أن يتحدث بكل ما يسمع، دا سمع بس مكدبش، سمع فقال، هو دا الكلام الجديد اللى محتاج تتكلم فيه فى تطور الفنون والثقافة"، مستطردًا:"يروح جاى على جسر أو ترعة ويحط ايده عليها ويبنى جامع، بيفتكر انه بيعمل عمل من أعمال البر، طيب واللى بيبنى على أراضى زراعية، دا ايه؟، واللى بيرمى مخلفات وفضلات فى الشارع يبقى ايه؟، احنا فعلًا لم نتصدى فكريًا للمسألة دى، يفضل زى واحد عنده جرح وينزف بشكل مستمر، هنفضل نستنزف بالشكل ده".

وأردف الرئيس السيسي: "ويشتغلوا فى أكاذيب وشائعات وتخريب وتدمير على أمل أن هم هيعملوا الدولة الفاضلة والمسلمة والرشيدة، الدولة الرشيدة مقتضياتها كتير، مش بس الدين، دا الدين جزء من الحياة مش كل الحياة، واحنا كمجتمع لازم نكون متمساك وصلب ومش اى حاجة تهزنا، والهدف الاستراتيجى، إننا نكون متمسكين، والباقى سهل، ونستطيع بقدراتنا نتصدى لكده وأكتر، ثم اللى قلت عليه من خمس سنين، تصويب الخطاب الدينى، لا يمكن يتم إلا إذا كان هناك قناعة وإرادة وتحرك للتغيير".