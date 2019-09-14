سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 09:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. الرئيس السيسي: "أهل الدين مش حاسين بأن فيه مشكلة فى فهمنا للدين"

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:08 م
فيديو.. الرئيس السيسي: "أهل الدين مش حاسين بأن فيه مشكلة فى فهمنا للدين" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لابد من تماسك المؤسسات، مضيفًا: "اللى فات كان صعب أوى، بس احنا مابنتهزش، لأننا معانا ربنا، والمفسدين ربنا مش معاهم، والمصلحين ربنا معاهم، واحنا بنحاول نصلح ومش قلقانين من حاجة".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، أن مصر عبارة عن مؤسسات، مردفًا: "كل ما يكونوا أقوياء الدولة هتكون قوية، ومش هيبطلوا، والدكتور مختار معانا.. أهل الدين مش حاسين بالمشكلة، ومش شايفين أن فيه مشكلة فى فهمنا للدين".

 

وتابع الرئيس: "مش هنخلى الظهر ركعتين ولا حاجة، هو التوحيد والصلاة والصوم والحج، لكن هناك مفاهيم أخرى، طيب رأى الدين فى اللى ينشر الكذب كده نقوله ايه؟، طيب المجتمع يعلم أنه :كفى بالمرء اثمًا أو كذبًا أن يتحدث بكل ما يسمع، دا سمع بس مكدبش، سمع فقال، هو دا الكلام الجديد اللى محتاج تتكلم فيه فى تطور الفنون والثقافة"، مستطردًا:"يروح جاى على جسر أو ترعة ويحط ايده عليها ويبنى جامع، بيفتكر انه بيعمل عمل من أعمال البر، طيب واللى بيبنى على أراضى زراعية، دا ايه؟، واللى بيرمى مخلفات وفضلات فى الشارع يبقى ايه؟، احنا فعلًا لم نتصدى فكريًا للمسألة دى، يفضل زى واحد عنده جرح وينزف بشكل مستمر، هنفضل نستنزف بالشكل ده".

 

وأردف الرئيس السيسي: "ويشتغلوا فى أكاذيب وشائعات وتخريب وتدمير على أمل أن هم هيعملوا الدولة الفاضلة والمسلمة والرشيدة، الدولة الرشيدة مقتضياتها كتير، مش بس الدين، دا الدين جزء من الحياة مش كل الحياة، واحنا كمجتمع لازم نكون متمساك وصلب ومش اى حاجة تهزنا، والهدف الاستراتيجى، إننا نكون متمسكين، والباقى سهل، ونستطيع بقدراتنا نتصدى لكده وأكتر، ثم اللى قلت عليه من خمس سنين، تصويب الخطاب الدينى، لا يمكن يتم إلا إذا كان هناك قناعة وإرادة وتحرك للتغيير".


الرئيس السيسى

مؤتمر الشباب

المؤتمر الوطنى للشباب

فهم الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى: المجتمع غير مستعد لتطبيق تجربة احتساب الرياضة فى التقييم التعليمى

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:57 م

فيديو.. السيسى: نعمل على تأسيس منظومة تعليم جديدة لإعادة صياغة الشخصية المصرية

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:51 م

السيسي عن تطوير التعليم: "الدولة لوحدها مش هتنجح ولازم المجتمع يكون متعاون".. فيديو

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:35 م

30 رسالة من الرئيس السيسي للمصريين بمؤتمر الشباب: أبنى مصر جديدة وما يتردد كذب وافتراء.. الهدف من الشائعات هدم الأمل والثقة.. الجيش المصرى مركز ثقل المنطقة كلها.. وأقول لكل أب وأم: ابنكم مخلص وشريف.. فيديو وصور

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

فيديو.. محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

فيديو.. محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

فيديو وكلمات.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

فيديو وكلمات.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة