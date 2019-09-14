غدا .. العالم يحيى اليوم الدولى للديمقراطية

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يحيي العالم غدا الأحد اليوم الدولي للديمقراطية لعام 2019 تحت شعار " المشاركة" ، والذي يسلط الضوء على الديمقراطية باعتبارها لبنة أساسية للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار 62/7 في سبتمبر 2007، باعتبار يوم 15 سبتمبر يوما عالميا للديمقراطية، حيث يعد هذا اليوم

فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم.

وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة له بهذه المناسبة ، إن الديمقراطية تتعلق في جوهرها بالناس، وهي تقوم على الشمول والمساواة في المعاملة والمشاركة - وهي لبنة أساسية في صرح السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وهذه القيم والتطلعات لا يمكن أن ينظر إليها على أنها مجرد مسألة صورية أو مجرد كلام. بل يجب أن تكون حقيقة في حياة الناس، ومع ذلك ، فإن اليوم الدولي للديمقراطية يأتي في وقت يشهد تدني مستويات الثقة وارتفاع مستوى القلق.