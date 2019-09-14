سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 09:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عكاظ: إنتاج السعودية من الذهب يصل إلى كيلو ونصف بمرور كل ساعة

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:39 م
عكاظ: إنتاج السعودية من الذهب يصل إلى كيلو ونصف بمرور كل ساعة سبائك ذهب - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن المملكة تنتج كيلو ونصف من الذهب كل ساعة، بناء على تقارير حكومية، فإن السعودية رفعت إنتاجها من المعادن الثمينة لمستويات قياسية خلال العام الماضى، حيث صعد إنتاجها من الذهب لمستويات قياسية خلال العام الماضى 2018، ليصل إجمالى الإنتاج قرابة 12.91 طن، بمتوسط إنتاج 1.47 كيلوجرام من الذهب فى كل ساعة.

ووفقا لتقرير الصحيفة، ارتفع إنتاج الذهب خلال العام الماضى بنسبة 25% مقارنة بعام 2017 الذى بلغ إجمالى الإنتاج فى ذلك الوقت 10333 كيلو جراما، فيما تضاعف الإنتاج بما يصل إلى 86% مقارنة بعام 2016 الذى بلغ الإنتاج آنذاك 6946 كيلو جراما.

وأشارت الصحيفة، أن إنتاج المملكة من الفضة صعد أيضا بنسبة 13.63%، لتصل إلى 5760 كيلو جراما بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ5069 كيلو أنتجته فى 2017.

وسجل إنتاج المملكة من النحاس ارتفاعا قياسيا، حيث بلغ إجمالى الإنتاج 235 ألف طن، بارتفاع نسبته 251% على أساس سنوى، بعد أن سجلت 67097 طنا فى عام 2017،، بزيادة فى إنتاجها السنوى بما يعادل 169 ألف طن.

وبلغ إجمالى الرخص التعدينية بنهاية العام الماضى إلى 2045 رخصة، فيما بلغ عدد رخص الكشف 545 رخصة والتى تخول حاملها القيام بإجراء الدراسات التفصيلية عن الخامات المعدنية المطلوبة للكشف، ووصل عدد رخص المناجم الصغيرة إلى 69 رخصة، فيما بلغت رخص التعدين ومحاجر المواد الخام 94 رخصة، وارتفعت رخص محاجر مواد البناء إلى 1342 رخصة.

 


السعودية

انتاج الذهب

النحاس

الفضة

عكاظ

المعادن الثمينة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-9-2019

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:22 م

أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 14-9-2019

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:07 م

سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم السبت 14-9-2019

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:04 م

السعودية تؤكد مجددا موقفها الثابت والداعم لليمن وشرعيته الدستورية

السبت، 14 سبتمبر 2019 10:09 ص

الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:43 ص

مشاركة سعودية متميزة فى معرض "معدات الدفاع والأمن الدولى"

السبت، 14 سبتمبر 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

فيديو.. محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

فيديو.. محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

فيديو وكلمات.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

فيديو وكلمات.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة