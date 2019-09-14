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عاطل 6 أكتوبر يعترف بالتخصص فى "الأستروكس" ويرشد عن مصدر حصوله على المخدر

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:00 ص
عاطل 6 أكتوبر يعترف بالتخصص فى "الأستروكس" ويرشد عن مصدر حصوله على المخدر ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، عقب القبض عليه بمدينة 6 أكتوبر، بأنه تخصص فى ترويج مخدر الاستروكس، على عملائه، حيث ترتفع نسبة أرباحه، نتيجة إقبال متعاطى المواد المخدرة على شراء الاستروكس، لانخفاض سعره.

أضاف المتهم، أنه يحصل على المخدر من عاطل مقيم بمحافظة الجيزة، وتمكن رجال المباحث من تحديد هويته، وجارٍ إعداد الأكمنة للقبض عليه.

كما اعترف المتهم، بحيازته لبندقية خرطوش، و10 طلقات، بدون ترخيص، لاستخدامها فى الدفاع عن نفسه، خلال ترويجه المواد المخدرة على عملائه، نافيًا حيازتها بقصد الاتجار.

وكشفت تحريات المقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، ومعاونه النقيب محمود خميس على، عن تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته لسلاح نارى غير مرخص.

بإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبحوزته نصف كيلو من مخدر الاستروكس، وبندقية خرطوش، و10 طلقات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها، وترويجها على عملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 


تجارة المخدرات

تجارة الاستروكس

تاجر استروكس

مركز اوسيم

امن الجيزة

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