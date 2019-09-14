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ضبط 4326 هاربا من أحكام وتحصيل 141897 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

السبت، 14 سبتمبر 2019 09:46 م
ضبط 4326 هاربا من أحكام وتحصيل 141897 غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
 
قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.
 
اسفرت جهود الحملة عن ضبط 4326 متهما، منهم 1222 حكما جزئيا، و 150 حكم مستأنف، و 2933 حكم غرامات، 15 حكم مخالفات، ضبط 6 متهمين محكوم عليهم في جناية، كما تم تحصيل 141897 ألفا 140 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 
 

 


مدير امن الغربية مدير المباحث الجنائية حملة تنفيذ الأحكام النيابة العامة

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

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