ضبط 22 سيارة أجرة ونقل رمال مخالفة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

ضبط العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان خلال جولته الميدانية بموقف السلايمة بادفو اليوم 22 سيارة لم تقم بلصق تعريفة الأجرة، ولم تلتزم بالتعريفة التى تم إقرارها، كذلك ضبط سيارة نقل رمال دون مشمع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو فى تصريحات صحفية أن ذلك بناء على تعليمات وتكليفات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بضرورة تحقيق الانضباط فى المواقف وضرورة وجود التسعيرة على السيارات.