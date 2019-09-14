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صور.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم كشفا مجانيا على أسنان الأطفال

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:45 م
صور.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم كشفا مجانيا على أسنان الأطفال الكشف المجانى
الإسكندرية أسماء على بدر

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أقامت اليوم السبت، نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، من خلال لجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس كريم الكسار، يوم صحى مجانى للكشف على أسنان الأطفال من أبناء المهندسين، وذلك داخل نادى المهندسين بـ"سابا باشا".

ومن جانبه أوضح المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية، أن اليوم الصحى الذى أقيم بالتعاون مع أحد مراكز الأسنان بالإسكندرية، يهدف إلى فحص أسنان أطفالنا والإطمئنان عليها، منوها إلى أنه سيتم تقديم كافة الخدمات لأبناء المهندسين المشتركين وغير المشتركين بمشروع الرعاية الصحية.

وفى ذات السياق أشار المهندس كريم الكسار، إلى أن اليوم الصحى الخاص بالكشف على أسنان الأطفال شمل ألعاب تعليمية وهدايا مجانية و مسابقات ترفيهية لهم؛ بالإضافة إلى إشراك الأسرة فى غرس السلوك الصحى لدى النشء للحفاظ على صحة الفم والأسنان لدى الأبناء.

نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم كشف مجانى على أسنان الأطفال (1)
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم كشف مجانى على أسنان الأطفال

 

نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم كشف مجانى على أسنان الأطفال (2)
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم كشف مجانى على أسنان الأطفال

الاسكندريه

نقابه المهندسين

نادى المهندسين

نقابه المهندسين بالاسكندريه

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